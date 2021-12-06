Руководитель «Хаас» рассказал о повреждениях на болидах Мазепина и Шумахера после «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о повреждениях болидов Никиты Мазепина и Мика Шумахера после «Гран-при Саудовской Аравии».

Шумахер на десятом круге гонки вылетел с трассы и разбил болид. Мазепин попал в аварию после рестарта.

«Хорошо, что ущерб нанесен сейчас, а не пять гонок назад. Остался один этап, и у нас еще есть детали, чтобы восстановить машины. Но их не хватит, если будут инциденты в Абу-Даби. Что-то у нас еще осталось. Но запас не особо большой — мы не ожидали, что оба болида будут уничтожены.

Машина Мика повреждена с трех сторон, потеряны коробка передач, днище, боковой понтон. Его шасси в порядке, но шасси Никиты уничтожено. Оно повредилось из-за движения колес назад — они ударили по шасси. И полностью уничтожена передняя подвеска. С задней частью машины не все плохо, но вся передняя часть сломана», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Победу в гонке «Гран-при Саудовской Аравии» одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря.