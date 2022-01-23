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Сегодня, 14:12

Пьер Гасли рассказал, чему научился в сезоне-2021

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о прошедшем сезоне-2021 «Формулы-1».

«Понятно, что с приходом в команду Юки Цуноды на меня легла большая ответственность в отношении того, в каком направлении развиваться, и мне кажется, что в прошедшем сезоне я очень многому научился с точки зрения технической составляющей, был гораздо больше вовлечен в работу.

Мне кажется, что в целом наш болид была быстрее в квалификациях, чем в гонках, и я думаю, что мы также сделали шаг вперед с точки зрения подбора оптимальных настроек и умения выжимать максимум из болида по ходу всего уик-энда.

Со временем ты становишься опытнее, и я думаю, что прошедший сезон стал для меня наиболее стабильным — в том смысле, что ошибки будут всегда, но ты всегда стараешься сократить их количество», — приводит слова Гасли пресс-служба «Формулы-1».

Гасли завершил сезон-2021 на 9-м месте в личном зачете пилотов. Он набрал 110 очков.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.gasly-calls-2021-most-consistent-year-in-f1-after-netting-highest-ever.77IehlGdBcuU4hQnodn998.html
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
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