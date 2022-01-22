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Сегодня, 16:50

«Уильямс» прекратил сотрудничество с главным инженером

Иван Шитик
Корреспондент

«Уильямс» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным инженером Адамом Картером.

Британский специалист работал в команде с 2016 года, а после ухода из «Уильямса» Падди Лоу фактически отвечал за развитие машины вплоть до прихода нового технического директора Франсуа-Ксавье Демезона.

«Поскольку мы пересматриваем нашу стратегию на следующий сезон и дальнейшее будущее, мы скорректировали инженерную структуру», — отметил руководитель команды Йост Капито.

Уильямс
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