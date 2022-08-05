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Сегодня, 16:18

Масса: «Сейчас нет гонщика, который бы выступал лучше Ферстаппена»

Бывший пилот «Формулы-1» Масса считает, что сейчас нет гонщика, который бы выступал лучше Ферстаппена
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен находится на пути к тому, чтобы стать двукратным чемпионом «Формулы-1».

«Да, чрезвычайно впечатлен. Я был очень впечатлен и в прошлом году. В этом же году он выступает просто превосходно. Макс демонстрирует, насколько хорош на самом деле. Сейчас нет гонщика, который бы выступал лучше него. При этом команда работает с Максом как единое целое и блестяще исполняет стратегии. Так что для Ферстаппена все и правда складывается превосходно и он сейчас на пути ко второму титулу», — приводит слова Масса RacingNews365.

На данный момент Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов «Ф-1», имея на счету 258 очков. На втором месте пилот «Феррари» Шарль Леклер (178 очков), третий — Серхио Перес (173).

Следующий этап сезона-2022 — «Гран-при Бельгии» пройдет с 26 по 28 августа.

Источник: https://racingnews365.nl/massa-ziet-perfecte-verstappen-verbeteren-na-zijn-kampioenschapsjaar
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Фелипе Масса
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