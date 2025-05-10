Формула-1
10 мая, 12:48

Окон: «Хэмилтону сложно, но он справится»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился своим взглядом на адаптацию Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Машинами «Мерседеса» и «Феррари» нужно управлять совершенно по-разному. Здесь другой подход к извлечению потенциала, иные ощущения за рулем. Парадоксально, но новичкам иногда проще — они начинают с чистого листа. Льюис же 11 лет привыкал к одной философии». Хэмилтон разберется очень быстро. Его опыт работы с разными болидами в начале карьеры поможет», — рассказал Окон RacingNews365.

Окон был резервным пилотом «Мерседеса» в 2019 году.

40-летний британец проводит свой дебютный сезон за итальянскую команду. После 6 этапов Хэмилтон с 41 очком занимает 7-е место в личном зачете.

