Баттон считает, что Хэмилтону начинает вредить то, что он постоянно отстает от Леклера

Экс-гонщик «Формулы-1» Дженсон Баттон рассказал о семикратном обладателе титула «Королевских гонок» Льюисе Хэмилтоне из команды «Феррари».

«Льюис сейчас иной человек, чем был во времена наших совместных выступлений в одной команде. Если он был подавлен, то на следующий день он был в ударе, и очень быстро. Сейчас он гораздо более спокойный человек, у него гораздо более разносторонний характер», — приводит слова Баттона издание GPblog.

Однако, по мнению Баттона, Хэмилтону начинает вредить то, что он постоянно отстает от своего партнера по команде Шарля Леклера. Хэмилтон — победитель по натуре, и такое положение вещей не соответствует его характеру.

40-летний британец проводит свой дебютный сезон за итальянскую команду. После 6 этапов Хэмилтон с 41 очком занимает 7-е место в личном зачете.