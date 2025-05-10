Пиастри заявил, что у Норриса индивидуальный подход к преодолению неудач

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри защитил своего партнера по команде Ландо Норриса на фоне критики из-за слабой психологии.

«Я думаю, что слабости, ошибки или помарки и разговоры о них — это то, что нужно учитывать, когда ты начинаешь пытаться делать то, что не является твоим естественным образом жизни. Иначе все становится запутанным, и вот тогда идет наперекосяк. Поэтому я думаю, что каждый справляется с этим по-разному», — приводит слова Пиастри издание GPblog.

По мнению Пиастри, Ландо справляется с неудачами не так, как он сам. Каждый человек имеет свой индивидуальный подход к преодолению неудач, и это зависит от его характера и особенностей как личности. Пиастри считает, что нет правильного или неправильного способа справляться с неудачами — все индивидуально. Некоторые люди могут легче справляться с ошибками, выпуская пар, в то время как другим нужно уйти в себя и перезагрузиться. Пиастри также отметил, что Ландо знает себя гораздо лучше, чем он его.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.