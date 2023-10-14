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Сегодня, 16:21

Риккардо подтвердил, что выступит на «Гран-при США»: «Да, я вернулся»

Алина Савинова
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Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо сообщил, что выступит на «Гран-при США».

«Да, я вернулся. Я в предвкушении», — сказал австралиец.

Риккардо сломал запястье по ходу гоночного уик-энда «Гран-при Нидерландов». Он пропустил пять этапов «Ф-1», а в «Альфа Таури» его заменял Лиам Лоусон. «Альфа Таури» занимает последнее, 10-е, место в Кубке конструкторов, в активе команды 5 очков.

«Гран-при США» пройдет с 20 по 22 октября.

Источник: https://theathletic.com/4960852/2023/10/13/daniel-ricciardo-us-grand-prix-return/
Формула-1
Даниэль Риккардо
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