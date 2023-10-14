Риккардо подтвердил, что выступит на «Гран-при США»: «Да, я вернулся»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо сообщил, что выступит на «Гран-при США».

«Да, я вернулся. Я в предвкушении», — сказал австралиец.

Риккардо сломал запястье по ходу гоночного уик-энда «Гран-при Нидерландов». Он пропустил пять этапов «Ф-1», а в «Альфа Таури» его заменял Лиам Лоусон. «Альфа Таури» занимает последнее, 10-е, место в Кубке конструкторов, в активе команды 5 очков.

«Гран-при США» пройдет с 20 по 22 октября.