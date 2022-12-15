Шумахер — о переходе в «Мерседес»: «Воспринимаю это как новый этап, и очень благодарен за оказанное мне доверие»

Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал подписание контракта с «Мерседес». Он будет резервным гонщиком команды в сезоне-2023.

«Я очень рад стать частью команды «Мерседес» в качестве резервного пилота на 2023 год, и я намерен сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в их выступление в этой очень конкурентной и профессиональной среде. Я воспринимаю это как новый этап, и я очень рад и благодарен Тото Вольффу и всем участникам за оказанное мне доверие», — приводит слова Шумахера MotorsportWeek.

Два предыдущих сезона 23-летний гонщик провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Первый этап сезона-2023 в «Формуле-1» пройдет в Бахрейне с 3 по 5 марта.