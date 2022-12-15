Косаченко о Мике Шумахере: «Лучше быть резервным пилотом «Мерседес», чем сидеть дома»

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» новость о том, что Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес».

«Это на перспективу. Для него лучше быть резервным пилотом «Мерседес», чем сидеть дома. Безусловно, то, что он будет находиться в паддоке, технически взаимодействовать с инженерами — очень важно. Второе, Мик — это хорошее приобретение для самого «Мерседес», потому что с таким именем стоимость команды будет чуточку выше.

В-третьих, мне кажется, это и дань Михаэлю, потому что свою карьеру он завершал как раз в «Мерседес». Другое дело, что у на сегодняшний момент у меня есть сомнения, что кто-то из этой команды собирается уступить свое место и куда-то уходить. Много ходило слухов про Льюиса, но тем не менее он продлевает контракт. Там очень сильная пара пилотов. Мик окажется в очень хорошей компании сильных спортсменов», — сказала Косаченко «СЭ».

23-летний немец будет резервным гонщиком «Мерседес» в сезоне-2023.

Два предыдущих сезона Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который выступал за «Мерседес» с 2010 по 2012 год.