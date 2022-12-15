Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:56

Косаченко о Мике Шумахере: «Лучше быть резервным пилотом «Мерседес», чем сидеть дома»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» новость о том, что Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес».

«Это на перспективу. Для него лучше быть резервным пилотом «Мерседес», чем сидеть дома. Безусловно, то, что он будет находиться в паддоке, технически взаимодействовать с инженерами — очень важно. Второе, Мик — это хорошее приобретение для самого «Мерседес», потому что с таким именем стоимость команды будет чуточку выше.
В-третьих, мне кажется, это и дань Михаэлю, потому что свою карьеру он завершал как раз в «Мерседес». Другое дело, что у на сегодняшний момент у меня есть сомнения, что кто-то из этой команды собирается уступить свое место и куда-то уходить. Много ходило слухов про Льюиса, но тем не менее он продлевает контракт. Там очень сильная пара пилотов. Мик окажется в очень хорошей компании сильных спортсменов», — сказала Косаченко «СЭ».

23-летний немец будет резервным гонщиком «Мерседес» в сезоне-2023.

Два предыдущих сезона Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который выступал за «Мерседес» с 2010 по 2012 год.

Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
Оксана Косаченко
2
0
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
В штаб-квартире польской полиции взорвался полученный на Украине подарок
Генштаб ВСУ опроверг временное прекращение огня на Новый год
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мик Шумахер стал резервным пилотом «Мерседес»

Шумахер — о переходе в «Мерседес»: «Воспринимаю это как новый этап, и очень благодарен за оказанное мне доверие»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости