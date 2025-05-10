Формула-1
10 мая, 11:40

Монаган: «Цунода быстро адаптировался в «Ред Булл» и показывает характер»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган дал положительную оценку первым выступлениям Юки Цуноды в составе команды, отметив как профессиональные, так и личные качества японского гонщика.

«Он сразу проявил открытость в обратной связи, сохраняя при этом вежливость. Юки демонстрирует хорошие командные качества, но при этом уверенно отстаивает свою позицию, четко формулируя требования. Он успешно избегает психологического прессинга этого статуса. В нем есть нечто большее, чем просто твердость характера — он продолжает прогрессировать», — приводит слова Монагана издание GPblog.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

Ред Булл
Юки Цунода
