Монаган: «Цунода быстро адаптировался в «Ред Булл» и показывает характер»

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган дал положительную оценку первым выступлениям Юки Цуноды в составе команды, отметив как профессиональные, так и личные качества японского гонщика.

«Он сразу проявил открытость в обратной связи, сохраняя при этом вежливость. Юки демонстрирует хорошие командные качества, но при этом уверенно отстаивает свою позицию, четко формулируя требования. Он успешно избегает психологического прессинга этого статуса. В нем есть нечто большее, чем просто твердость характера — он продолжает прогрессировать», — приводит слова Монагана издание GPblog.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.