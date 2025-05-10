Чандхок: «Краткосрочный контракт Колапинто — не вотум доверия гонщику»

Экс-пилот «Формулы-1» Карун Чандхок раскритиковал решение команды «Альпин» подписать с Франко Колапинто контракт всего на пять гонок.

«Публично объявлять контракт на пять гонок — это уже о многом говорит. Это точно не вотум доверия гонщику. Если у Колапинто будут проблемы, а «Альпин» проведет с Дуэном дополнительные тесты — все может измениться.

Кто знает, может, после доработок Джек получит второй шанс», — предположил Чандхок, намекая на временный характер текущего решения», — приводит слова Чандхока издание Racingnews365.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.