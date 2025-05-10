Джонс считает, что Пиастри не позволит Ферстаппену диктовать условия в чемпионской борьбе

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс высказался о перспективах своего соотечественника Оскара Пиастри из «Макларен» в борьбе за титул с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Оскар не позволит втянуть себя в эти игры. Пиастри уже не раз демонстрировал хладнокровие в жестких колесных дуэлях. Он понимает, когда нужно стоять на своем. Макс умеет манипулировать соперниками, но Оскар не станет мириться с этим д*рьмом на трассе», — заявил Джонс в интервью GPblog.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.