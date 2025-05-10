Формула-1
10 мая, 10:53

Джонс считает, что Пиастри не позволит Ферстаппену диктовать условия в чемпионской борьбе

Камила Абдурахманова
корреспондент

Чемпион мира 1980 года Алан Джонс высказался о перспективах своего соотечественника Оскара Пиастри из «Макларен» в борьбе за титул с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Оскар не позволит втянуть себя в эти игры. Пиастри уже не раз демонстрировал хладнокровие в жестких колесных дуэлях. Он понимает, когда нужно стоять на своем. Макс умеет манипулировать соперниками, но Оскар не станет мириться с этим д*рьмом на трассе», — заявил Джонс в интервью GPblog.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
  • hardcore f1 fan

    0,5 Это только в чистом воздухе а в грязном ты как правило глотаешь пыль как в Китае.

    10.05.2025

  • Колобок Колобков

    При чём тут методы борьбы ??? Когда у тебя не лучшая машина, а ты продолжаешь бороться- хороши любые методы. Ты либо сражаешься изо всех сил, или просто приезжаешь в круге позади... Макс относится к тем, которые будут бороться до конца. И менять себя ради кого-то он не будет. Убеждён, что и Пиастри, когда почует запах крови по-настоящему, тоже будет бороться вполне себе грязно. Ибо "грязно"- это просто определение тех, у кого на самом деле не хватает яиц...А хороший паень- не профессия, это уже все знают. "Ты узнаешь,что напрасно Называют грязь ужасной..." (с)

    10.05.2025

  • Spacewalker

    Ну не постоянно же только у Макса топовая машина должна быть:wink: Макс конечно же талантливый гонщик, но надо быть очень упёртым его фаном чтобы не замечать его несколько грязноватые методы борьбы с соперниками:slight_smile:

    10.05.2025

  • Колобок Колобков

    Легко чего-там не позволить, когда у тебя машина быстрее на 0,5 сек.

    10.05.2025

    • Марко о Цуноде: «Правильный выбор»

    Монаган: «Цунода быстро адаптировался в «Ред Булл» и показывает характер»

    Takayama

