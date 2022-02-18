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Сегодня, 18:25

«Мерседес» провел обкатку нового болида на сезон-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Мерседес» провел обкатку нового болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Пресс-служба команды опубликовала в Twitter первые кадры машины на трассе в Сильверстоуне. За рулем был Джордж Расселл, для которого это первый сезон в составе «Мерседес».

Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

«Мерседес» презентовал болид, построенный по новому регламенту, 18 февраля. За команду также будет выступать Льюис Хэмилтон.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Формула-1
Мерседес
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