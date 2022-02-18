Хэмилтон: «Ферстаппен не виноват в исходе сезона-2021, он сделал все, что должен был сделать гонщик, учитывая предоставленную возможность»

Хэмилтон считает, что Ферстаппен не виноват в исходе финальной гонки сезона-2021

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что у него нет никаких претензий к Максу Ферстаппену после того, как завершился сезон 2021 года.

«Макс не виноват в исходе финальной гонки. Он сделал все, что должен был сделать гонщик, учитывая предоставленную ему возможность. Он отличный соперник, и мы будем бороться, как и в прошлом году.

Мы, очевидно, будем расти на основе опыта гонок и событий прошлого года и всего сезона, но у меня нет никаких проблем с ним. Я двигаюсь вперед, не зацикливаюсь на прошлом. Я чувствую себя свежим, сосредоточенным и полностью сконцентрированным», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.com.

В сезоне-2021 британский гонщик занял второе место в личном зачете, он проиграл борьбу за чемпионство гонщику Ферстаппену на заключительном круге последней гонки.

37-летний Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1», до прошлого года он выиграл четыре титула подряд.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.