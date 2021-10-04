Мазепин выложил видео, посвященное прошедшему этапу «Гран-при» «Формулы-1» в Сочи
10:00
Пилот «Хаас» Никита Мазепин выложил видео, посвященное «Гран-при России» «Формулы-1».
«Сочи, увидимся в 2022 году», — написал Мазепин в Instagram.
«Гран-при России» проходил с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи. Мазепин на домашней трассе занял 18-е место.
Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Карлос Сайнс из «Феррари».
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