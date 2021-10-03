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Расселл: «Я покидаю «Уильямс» с чувством удовлетворения»

12:16
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл высказался о своем переходе в «Мерседес».

«В 2019 году «Уильямс» был в тяжелом положении. Команда упорно работала на фабрике и на трассах, и нам воздалось за это. Я покидаю команду удовлетворенным. Легко побеждать — ты просто празднуешь, вот и все. Справляться с тяжелыми моментами, проходить через ошибки — реальное испытание. Все это закалило меня, я стал взрослее и как пилот, и как человек.

Переход в «Мерседес»? Я понял, что люди, которые верили в меня, наконец дали мне шанс. Я знал, что нужно работать и верить, что смогу попасть — и вот, это произошло. Я все еще голоден, у меня есть желание проявить себя, доказать себе и всем, кто в меня верит, на что я способен. Я говорю о «Мерседес», «Уильямс» и моей семье», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Расселла.

Расселл будет выступать за «Мерседес» с сезона-2022. Британец займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Formula-1/26-09-2021/f1-george-russell-la-williams-mi-ha-temprato-ma-mostrero-meritarmi-mercedes-4201437614088.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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