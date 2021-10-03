Расселл: «Я покидаю «Уильямс» с чувством удовлетворения»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл высказался о своем переходе в «Мерседес».

«В 2019 году «Уильямс» был в тяжелом положении. Команда упорно работала на фабрике и на трассах, и нам воздалось за это. Я покидаю команду удовлетворенным. Легко побеждать — ты просто празднуешь, вот и все. Справляться с тяжелыми моментами, проходить через ошибки — реальное испытание. Все это закалило меня, я стал взрослее и как пилот, и как человек.



Переход в «Мерседес»? Я понял, что люди, которые верили в меня, наконец дали мне шанс. Я знал, что нужно работать и верить, что смогу попасть — и вот, это произошло. Я все еще голоден, у меня есть желание проявить себя, доказать себе и всем, кто в меня верит, на что я способен. Я говорю о «Мерседес», «Уильямс» и моей семье», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Расселла.

Расселл будет выступать за «Мерседес» с сезона-2022. Британец займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.