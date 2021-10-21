Мазепин: «Я еще не вышел на пик своей скорости, но с годами стану быстрее»

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин выразил уверенность в том, что в следующем сезоне его команда сможет включиться в борьбу за очки.

«Уверен, что в следующем году «Хаас» сможет бороться за очки, несмотря на то что я еще не знаю, насколько мы будем быстрыми. Сейчас мы отстаем от ближайших соперников на одну секунду на круге. Так что в будущем все должно стать только лучше. Да, с «Ред Булл» и «Мерседес» мы вряд ли сразу начнем сражаться. Но наш проект долгосрочный, и сейчас мы лишь укладываем фундамент, — приводит слова Мазепина auto-motor-und-sport. — Я сам тоже еще не вышел на пик своей скорости, но уверен, что с годами буду все лучше и лучше. Надеюсь, я надолго останусь в «Формуле-1» и затем смогу воспользоваться опытом. С хорошей машиной я определенно готов к борьбе за очки».

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Мазепин занимает 20-е место в личном зачете, не набрав ни одного очка.