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Мазепин: «Отношения с Шумахером — как в семье. Иногда хорошие, а иногда не очень»

21 октября, 13:00
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Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о взаимоотношениях с напарником Миком Шумахером.

«Отношения с Шумахером — как в семье. Иногда хорошие, а иногда не очень. В годы выступлений в картинге у Мика были не лучшие времена. В классе KF3 я стал вице-чемпионом мира, а ему пришлось задержаться на год — в тот раз я взял верх. Но не помню, чтобы тогда у нас возникали проблемы. Да, бывали контакты, но ничего страшного. Увы, сейчас мы боремся лишь за 19-20-ю позиции, поэтому для сохранения мотивации хочется добиваться даже небольших побед в личных противостояниях, — приводит слова Мазепина auto-motor-und-sport. — Безусловно, с более быстрым болидом все стало бы проще. Мы смогли бы объединить усилия и начать бороться с конкурентом. Однако даже в нынешней ситуации важно не терять мотивацию и не сдаваться. Команде нужны оба пилота, которые все делают на трассе правильно независимо от занимаемого места».

Дополнительная информация:

https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/nikita-mazepin-interview-2021/

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