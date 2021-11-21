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Мазепин подвел итоги «Гран-при Катара»

20:26
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от «Гран-при Катара».

«Мы планировали один питстоп, перешли с медиума на софт, но было ощущение, что у машины на этом комплекте недостаточная поворачиваемость в конце первого сектора. Впрочем, в конце я проехал несколько хороших кругов. Я старался изучать трассу круг за кругом. Была весьма горячая гонка. Нашей главной задачей было проехать ее и финишировать как можно выше. Не самая простая гонка, но теперь у нас будет еще одна новая трасса в календаре», — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина.

Мазепин занял 18-е место по итогам гонки в Лосаиле. Следующий этап пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 5 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/qatar-grand-prix-race-recap

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Иван Торопцев все материалы автора
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