Ферстаппен заявил, что не был удивлен штрафу в пять позиций на старте «Гран-при Катара»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен не был удивлен штрафу в пять позиций на старте «Гран-при Катара».

Ферстаппен был оштрафован за игнорирование двойных желтых флагов в третьем сегменте квалификации.

«Никаких сюрпризов. Я еще вчера вечером знал, что ФИА обычно не делает мне подарков, так что все нормально. В итоге новость о том, что я буду стартовать седьмым, лишь добавила мне мотивации прорваться вперед, что я и сделал. Мы хорошо проехали первый круг, а по прошествии пяти кругов снова были на втором месте.

Что до решения стюардов, то мне бы не хотелось продолжать этот разговор — поскольку не хочу доставлять кому-то удовольствие, давая шанс продолжать обсуждать это. Но да, в целом это не слишком здорово», — приводит слова Ферстаппена Crash со ссылкой на Sky Sport.

Победителем «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен финишировал вторым.