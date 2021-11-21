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Ферстаппен заявил, что не был удивлен штрафу в пять позиций на старте «Гран-при Катара»

21:38
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен не был удивлен штрафу в пять позиций на старте «Гран-при Катара».

Ферстаппен был оштрафован за игнорирование двойных желтых флагов в третьем сегменте квалификации.

«Никаких сюрпризов. Я еще вчера вечером знал, что ФИА обычно не делает мне подарков, так что все нормально. В итоге новость о том, что я буду стартовать седьмым, лишь добавила мне мотивации прорваться вперед, что я и сделал. Мы хорошо проехали первый круг, а по прошествии пяти кругов снова были на втором месте.

Что до решения стюардов, то мне бы не хотелось продолжать этот разговор — поскольку не хочу доставлять кому-то удовольствие, давая шанс продолжать обсуждать это. Но да, в целом это не слишком здорово», — приводит слова Ферстаппена Crash со ссылкой на Sky Sport.

Победителем «Гран-при Катара» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Ферстаппен финишировал вторым.

Дополнительная информация:

https://www.crash.net/f1/news/993686/1/verstappen-never-gets-presents-stewards-recovers-f1-penalty

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Екатерина Савостина все материалы автора
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