Мазепин заявил, что ему нравится формат спринтерских гонок

Пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к спринтерской гонке на «Гран-при Бразилии». Этот спринт станет третьим в текущем сезоне, ранее нововведение было опробовано в Великобритании и Италии.

«Спринт точно имеет право на жизнь, — отметил Мазепин. — Можно посмотреть на успех спринтерской гонки в Сильверстоуне. Я слышал, что суммарно посты «Формулы-1» в социальных сетях набрали миллиард кликов за уикенд «Гран-при Великобритании». Это не может не радовать гонщиков. Эта спринтерская гонка для меня будет труднее. Я на этой трассе не был. С одной тренировкой перед квалификацией, которая будет завтра вечером, трудно показать свой максимум. Для новичков чемпионата спринтерские гонки на незнакомых трассах — это тяжело. А так — формат мне очень нравится».