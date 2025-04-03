Марко намекнул, что Ньюи не хотел видеть Цуноду в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в поддержку пилота команды Юки Цуноды.

«Раньше Юки воспринимался как ненадежный гонщик — он мог допускать неожиданные ошибки. Вспомнить хотя бы Мексику в прошлом году: тогда мы как раз начали обсуждать возможные изменения. Лоусон, напротив, с первых гонок показывал стабильность, не терялся даже под давлением. Но сейчас ясно, что замена была ошибкой.

Все изменилось после одного инцидента — столкновения Цуноды с Пьером Гасли. Обломки их машин повредили шасси Ферстаппена, что стоило Максу победы. Адриан Ньюи тогда буквально взорвался и после этого просто не мог спокойно смотреть на Юки. Однако сейчас Ньюи нет в команде, а сам Цунода серьезно поработал над своей стабильностью», — приводит слова Марко Мotorsportweek.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.