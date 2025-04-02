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2 апреля, 16:18

Лоусон — о потере места в «Ред Булл»: «Это был шок»

Алина Савинова
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Новозеландский гонщик Лиам Лоусон признался, что был шокирован решением «Ред Булл» заменить его на Юки Цуноду.

Ранее было объявлено, что японский пилот сядет за руль «Ред Булл», начиная с «Гран-при Японии», а Лоусон вернется в «РБ».

«Это был шок, честно говоря. Я этого не ожидал. Наши разговоры не намекали на подобный вариант развития событий. Расстроен ли я? Если честно, да. Очевидно, мне бы хотелось получить больше времени. И мне кажется, что мне бы это помогло, особенно выступления на трассах, которые мне уже знакомы...а старт сезона вышел очень тяжелым», — приводит Sky Sports слова Лоусона.

В этом сезоне 23-летний новозеландец не смог завершить гонку на этапе в Австралии и занял 12-е место на «Гран-при Китая».

Источник: Sky Sports
Формула-1
Ред Булл
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