Лоусон — о потере места в «Ред Булл»: «Это был шок»

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон признался, что был шокирован решением «Ред Булл» заменить его на Юки Цуноду.

Ранее было объявлено, что японский пилот сядет за руль «Ред Булл», начиная с «Гран-при Японии», а Лоусон вернется в «РБ».

«Это был шок, честно говоря. Я этого не ожидал. Наши разговоры не намекали на подобный вариант развития событий. Расстроен ли я? Если честно, да. Очевидно, мне бы хотелось получить больше времени. И мне кажется, что мне бы это помогло, особенно выступления на трассах, которые мне уже знакомы...а старт сезона вышел очень тяжелым», — приводит Sky Sports слова Лоусона.

В этом сезоне 23-летний новозеландец не смог завершить гонку на этапе в Австралии и занял 12-е место на «Гран-при Китая».