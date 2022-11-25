«Макларен» расстался со спонсором, с которым сотрудничал с 1968 года

«Макларен» и нефтяная компания Gulf Oil приняли решение о прекращении сотрудничества по окончании сезона-2022, сообщил генеральный директор команды Зак Браун.

«Наше многолетнее сотрудничество развивалось долгие годы и в разные периоды истории. Мы вместе пережили множество ярких моментов, включая ливрею на «Гран-при Монако» 2021 года. Но пришло время поставить естественную точку в нашем сотрудничестве, но мы всегда открыты для того, чтобы в будущем приветствовать возвращение старых друзей», — приводит слова Брауна Motorsport.

«Макларен» начал сотрудничество с Gulf Oil еще в 1968 году и продлилось до 1973 года, а в современной «Формуле-1» это партнерство было возобновлено на «Гран-при Великобритании» 2020 года.

Также в рамках сотрудничества «Макларен» и Gulf разработали особую ливрею, которую команда использовала на Гран-при Монако в прошлом году.