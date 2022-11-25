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Сегодня, 20:05

Росберг считает, что «Мерседес» может побороться за титул в следующем сезоне «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Нико Росберг считает, что «Мерседес» сможет побороться за титул в следующем сезоне.

«Думаю, на старте следующего сезона они будут чуть позади конкурентов. В этом году они много времени потратили на доработку нынешней машины, а не на работу на перспективу. Думаю, они будут чуть отставать, но если они продолжат улучшать машину в ходе сезона, то огни смогут получить шанс побороться за титул», — приводит слова Нико Росберга GPFans.

По итогам сезона «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов (515 очков). Пилоты команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли в личном зачете четвертое и шестое места соответственно.

Источник: GPFans
Формула-1
Мерседес
Нико Росберг
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