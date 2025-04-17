Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

17 апреля, 17:51

Лоусон оценил шансы «Ред Булл» перед «Гран-при Саудовской Аравии»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший пилот «Ред Булл», а ныне гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился ожиданиями от выступления своей прежней команды на предстоящем этапе в Джидде.

«Трудно сказать, какие изменения они внесли после моего ухода. В Бахрейне у них были сложности, но саудовская трасса — совсем другая история. Здесь высокие скорости, а их машина традиционно сильна в таких условиях. Думаю, у них есть все шансы показать более уверенный результат», — заявил Лоусон в интервью GPblog.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля. Место Лоусона в «Ред Булл» занял японский гонщик Юки Цунода.

Формула-1
Ред Булл
Читайте также
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава «Альпин» рассказал о плюсах сотрудничества с Бриаторе

Ферстаппен заявил, что не собирается уходить из «Ред Булл»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости