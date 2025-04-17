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17 апреля, 23:33

Ферстаппен заявил, что не собирается уходить из «Ред Булл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг слухи о возможном уходе из команды.

Ранее советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о пункте в контракте Ферстаппена, согласно которому он может уйти из команды в конце сезона в случае слабых результатов.

«Честно говоря, я не знаю», — ответил Ферстаппен на вопрос, почему Марко объявил об этом. — Я просто продолжаю работать и пытаюсь сделать машину лучше. Конечно, в Бахрейне все не сложилось для нас удачно. Мы все были сильно разочарованы этим, и мы просто стараемся продолжать улучшать машину, придумывать новые идеи.

Хочу ли я уйти из «Ред Булл»? Нет. Давайте вы (журналисты) сосредоточитесь на комментариях, а я — на гонках. Тогда нам не нужно будет думать о посторонних вещах», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

После 5 гонок сезона-2025 Ферстаппен занимает третье место в личном зачете «Формулы-1», уступая пилотам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

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