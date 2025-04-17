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17 апреля, 17:35

Глава «Альпин» рассказал о плюсах сотрудничества с Бриаторе

Камила Абдурахманова
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Руководитель команды «Альпин» Оливер Оукс поделился преимуществами работы с Флавио Бриаторе, который занимает должность исполнительного советника в коллективе.

«Для меня Флавио в «Альпин» — это прежде всего поддержка. Он здесь, чтобы помогать мне. Я воспринимаю его как наставника в команде, старшего товарища на трассе или просто друга. Мы много времени проводим вместе, и я искренне благодарен за его присутствие. Во-первых, с ним никогда не бывает скучно — у нас всегда есть о чем поговорить. Во-вторых, он обладает уникальным умением отделять главное от второстепенного.

Флавио упрощает многие вещи. Мы оба понимаем: наша главная цель — борьба за победы. У него уже есть такой опыт — он дважды выигрывал чемпионат в «Формуле-1». Его присутствие придает команде уверенность, ведь мы знаем, что он относится к нам как к своей собственной команде. Для меня это всегда было идеалом», — приводит слова Оукса Racingnews365.

Формула-1
Альпин
Флавио Бриаторе
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