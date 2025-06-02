Марко назвал столкновение Ферстаппена и Расселла обычным гоночным инцидентом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот команды Макс Ферстаппен не заслуживал наказания за столкновение с гонщиком «Мерседес» Джорджем Расселлом на «Гран-при Испании».

«Это дело стюардов. Но лично мне кажется, что это был гоночный инцидент. Концовка гонки получилась напряженной. Макс был расстроен и поэтому боролся жестко», — приводит Motorsport-Total слова Марко.

27-летний Ферстаппен был наказан десятисекундным штрафом за инцидент с Расселлом, из-за чего оказался только на 10-м месте в протоколе. Также нидерландец получил три штрафных балла и теперь находится в шаге от дисквалификации. На счету Ферстаппена 11 штрафных очков из 12 допустимых.

Победителем «Гран-при Испании» стал пилот «Макларен» Оскар Пиастри.