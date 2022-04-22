Леклер рассказал об ошибке в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи», в которой он занял второе место.

«Условия на трассе были очень сложными. В общем, я старался лишний раз не рисковать и приберечь силы к финалу. От того поражение в борьбе за поул стало разочарованием.

Я ошибся, когда решал, в какой момент идти на быстрый круг. Что же, пусть станет мне уроком. В конце концов, вторая позиция — это тоже неплохо, все решится в субботу и в воскресенье, так что постараюсь победить», — цитирует Леклера Motorsport.