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Сегодня, 21:11

Леклер рассказал об ошибке в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи», в которой он занял второе место.

«Условия на трассе были очень сложными. В общем, я старался лишний раз не рисковать и приберечь силы к финалу. От того поражение в борьбе за поул стало разочарованием.

Я ошибся, когда решал, в какой момент идти на быстрый круг. Что же, пусть станет мне уроком. В конце концов, вторая позиция — это тоже неплохо, все решится в субботу и в воскресенье, так что постараюсь победить», — цитирует Леклера Motorsport.

Феррари
Шарль Леклер
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