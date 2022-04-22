Сайнс рассказал об аварии в квалификации «Гран-при Эмилии Романьи»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о причинах аварии в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Сайнс врезался в барьеры во втором сегменте.

«Нужно было установить какое-то время, так как надвигался дождь. Я всю сессию был первым или вторым и не так уж сильно атаковал, но в этом повороте машина меня удивила, и я ее потерял.

Очевидно, я допустил ошибку, которая сильно скажется. У меня хотя бы есть спринт и гонка, чтобы отыграться.

Для механиков ночь будет тяжелой. Я очень извиняюсь за то, что дал им дополнительную работу», — приводит слова пилота Autosport.