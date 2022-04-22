Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:48

Сайнс рассказал об аварии в квалификации «Гран-при Эмилии Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о причинах аварии в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи». Сайнс врезался в барьеры во втором сегменте.

«Нужно было установить какое-то время, так как надвигался дождь. Я всю сессию был первым или вторым и не так уж сильно атаковал, но в этом повороте машина меня удивила, и я ее потерял.

Очевидно, я допустил ошибку, которая сильно скажется. У меня хотя бы есть спринт и гонка, чтобы отыграться.

Для механиков ночь будет тяжелой. Я очень извиняюсь за то, что дал им дополнительную работу», — приводит слова пилота Autosport.

Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «Трасса наказывает вас за малейшую ошибку. Небольшая оплошность — и вы в стене»

Леклер рассказал об ошибке в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости