«Я люблю футбол с детства». Хэмилтон подтвердил намерение стать совладельцем «Челси»

Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон подтвердил свои намерения стать совладельцем футбольного клуба «Челси» в составе консорциума.

Ранее стало известно, что британский гонщик, а также американская теннисистка Серена Уильямс готовы инвестировать в английский клуб по 10 миллионов фунтов.

«Я — фанат спорта, а футбол — самый популярный вид спорта в мире, — цитирует гонщика Sky Sports. — «Челси» — один из самых больших и успешных клубов. Когда я узнал о такой возможности, то подумал, что это отличная возможность быть частью футбола.

Я люблю футбол с детства и даже играл в командах с 4 до 17 лет. Ребята болели за разные команды — «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед»... Я же всегда менял любимые клубы. Как-то раз я пришел домой, а моя сестра несколько раз ударила меня по руке и сказала, что я должен болеть за «Арсенал».

В 5-6 лет я начал болеть за «Арсенал», однако мой дядя Терри был фанатом «Челси». Поэтому я много раз посещал матчи «Арсенала» и «Челси».

2 марта Российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен продать «Челси». 16 апреля сообщалось, что владельцы американского бейсбольного клуба «Чикаго Кабс» отказались покупать клуб из-за протестов со стороны болельщиков.