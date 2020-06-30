Ландо Норрис: «Если пилоты пойдут на то, чтобы встать на одно колено, то они должны сделать это вместе»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил поддержку идее встать на одно колено на «Гран-при Австрии» в знак поддержки равенства.

— Если мы пойдем на это, то все вместе, — цитирует BBC Норриса. — Мы должны продемонстрировать уважение к каждому. Я хочу выступать лучше всех, но надо понимать, что у всех должны быть равные возможности и к каждому должны относиться одинаково. Неправильно, когда к людям относятся по-разному из-за цвета кожи. Наш спорт охватывает миллионы людей, чем больше пилоты, команды и сообщество «Формулы-1» сделает, тем больше влияния мы окажем.

Гонка в Австрии пройдет 5 июля и станет первой в сезоне-2020 «Формулы-1».