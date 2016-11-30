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30 ноября 2016, 23:17

Карлос Сайнс: "Хэмилтон не нарушил правила, поэтому я его поддерживаю"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признался, что не видит никакой проблемы в тактике, которую применил Льюис Хэмилтон в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". Лидировавший британец сбросил темп, чтобы подставить под атаки Себастьяна Феттеля своего партнера по команде Нико Росберга, который все же финишировал вторым и стал чемпионом мира.

– Я сделал бы то же самое на месте Хэмилтона, – цитирует Motorsport Сайнса. – Когда ты победитель и хочешь взять чемпионский титул, то будешь пробовать все, что в твоих силах, что не противоречит правилам, конечно. Все же Льюис не нарушил правила, поэтому я поддерживаю его решение. Люди преувеличивают то, что произошло. Он оказывал давление на Нико, а тот справился.

Альфа Таури
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
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