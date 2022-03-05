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Сегодня, 11:50

Хэмилтон: «Сейчас я ощущаю себя свежее, чем когда-либо»

Хэмилтон заявил, что находится в лучшей форме перед стартом нового сезона «Формулы-1»
Иван Торопцев
Корреспондент

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», рассказал о своем состоянии перед стартом сезона-2022.

«Я думаю, в моем возрасте после каждого сезона задумываешься о будущем. Нужно думать, какие шаги делать дальше, какие решения будут правильными для того, чтобы оставаться счастливым?

Тем не менее, у меня есть обязанности перед командой, к тому же, я люблю свое дело. Мне нравится быть частью команды. Люблю работать со всеми вместе ради достижения общей цели. Сейчас я в лучшей форме, так что зачем уходить? Есть много способов сфокусироваться заново, а минувшая зима — один из лучших периодов в моей жизни. Сейчас я ощущаю себя свежее, чем когда-либо», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

В сезоне-2021 Хэмилтон занял второе место в личном зачете, уступив Максу Ферстаппену из «Ред Булла» в борьбе за чемпионство на последнем круге последней гонки.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-im-the-freshest-ive-ever-felt-ahead-of-new-f1-season/8716949/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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