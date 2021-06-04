Перес назвал две первых практики «Гран-при Азербайджана» лучшими в сезоне
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес назвал первый день «Гран-при Азербайджана» лучшим для себя в сезоне-2021.
«Я очень доволен сегодняшним днем, мы определенно прогрессируем. Сегодня я чувствовал, что понимаю машину все лучше и чувствую, как ей нужно управлять. Пожалуй, это лучший первый день этапа в сезоне. Надеюсь, что в субботу мне удастся сделать хороший и чистый круг в квалификации, от которой многое будет зависеть в гонке», — приводит официальный сайт «Ред Булл» слова Переса.
В первой практике Перес показал 4-й результат, а во второй сессии свободных заездов продемонстрировал лучшее время.
«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.
Дополнительная информация:
https://www.redbull.com/int-en/redbullracing/free-practice-azerbaijan-gp-2021?utm_source=RBR_TWITTER&utm_medium=SOCIAL&utm_content=WEB&utm_campaign=FreePracticeBaku21/?
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