Ландо Норрис показал лучшее время в первый день тестов «Формулы-1»

23 февраля команды «Формулы-1» начали зимнюю тестовую программу — на трассу вышли совершенно новые машины, построенные по регламенту с использованием граунд-эффекта.

Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первый день предсезонных тестов. Норрис проехал 103 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 19,568 секунды.

With just over half an hour to go, @LandoNorris goes quickest for @McLarenF1 with a 1:19.951 ?#F1 pic.twitter.com/hdlaNhet3V — Formula 1 (@F1) February 23, 2022

Вторым стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третье место занял его партнер по команде испанец Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал пятым, победитель прошлого сезона нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — девятым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 15-е время, его партнер по команде немец Мик Шумахер — 12-е.