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Сегодня, 20:20

Ландо Норрис показал лучшее время в первый день тестов «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент

23 февраля команды «Формулы-1» начали зимнюю тестовую программу — на трассу вышли совершенно новые машины, построенные по регламенту с использованием граунд-эффекта.

Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время в первый день предсезонных тестов. Норрис проехал 103 круга, на лучшем из которых показал время 1 минута 19,568 секунды.

Вторым стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третье место занял его партнер по команде испанец Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал пятым, победитель прошлого сезона нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — девятым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 15-е время, его партнер по команде немец Мик Шумахер — 12-е.

Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Мик Шумахер
Никита Мазепин
Шарль Леклер
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