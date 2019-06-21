Гюнтер Штайнер: "Если хотим идеальную гонку, нужно не выезжать на трассу, а провести симуляцию"

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер считает, что стюарды во время гонок должны принимать решения в пользу допущения борьбы в сомнительных ситуациях. Он высказался по этому поводу после вызвавшего дискуссии наказания Себастьяна Феттеля в гонке "Гран-при Канады" – из-за пятисекундного штрафа немец лишился победы.

– Когда вы не знаете, какое решение принять, потому что ситуация 50 на 50, то лучше вообще не давать никаких штрафов, – цитирует F1i Штайнера. – Это бы не позволило "Мерседесу" подать апелляцию, а вот "Феррари" штраф теперь может оспорить. Чтобы избежать таких недоразумений, нужно в сомнительных ситуациях просто не выносить наказания. Это бесконечный процесс. Я всегда говорил, что чрезмерное регулирование вредит борьбе. Наказание должно применяться в совершенно очевидных ситуациях. Если мы хотим идеальную гонку, то проще провести симуляцию перед стартом и все – не выезжать на трассу. Это убьет гонку.