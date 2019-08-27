«Гран-при Испании» останется в «Формуле-1» на следующий сезон

«Формула-1» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта по проведению «Гран-при Испании» на следующий сезон. По словам исполнительного директора гоночной серии Чейза Кэри, переговоры по дальнейшему сотрудничеству будут продолжаться.

— Мы рады подтвердить, что «Гран-при Испании» останется в календаре в 2020 году, — отметил Кэри. — Решение о сохранении этапа в Испании является частью стратегии по сохранению европейских корней «Формулы-1». Это страна с большими автоспортивными традициями.

Желание промоутеров сохранить этап в «Формуле-1» до 2020 года является показателем того, что он является катализатором для проведения мероприятий мирового уровня в регионах, а также оказывает положительное влияние на экономику.

В ближайшие месяцы наше обсуждение будет продолжаться. Посмотрим, получится ли, расширить сотрудничество.