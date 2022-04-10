Хэмилтон объяснил, почему не смог побороться за подиум на «Гран-при Австралии»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о четвертом месте в гонке «Гран-при Австралии». Его напарник Джордж Расселл занял третье место.

«В этот уик-энд у нас было так много сложных моментов с машиной. Мы определенно не ожидали третьего и четвертого места. Сегодня Джордж проделал отличную работу, я немного видел, как он гонялся с Пересом, и мне жаль, что я не участвовал в этом, но мы продолжим бороться.

Я не мог бороться за третье место, потому что двигатель перегревался, поэтому мне пришлось сбросить скорость. Но, как я уже сказал, мы как команда набрали столько очков, сколько могли, так что это здорово», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Победил в гонке Шарль Леклер из «Феррари». Вторым стал Серхио Перес из «Ред Булл».