Хэмилтон рассказал, что у него не получилось в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сан-Паулу». 37-летний британец стал восьмым.

«Под конец квалификации я вновь выехал на трассу на промежуточных шинах просто для того, чтобы оценить условия. Разумеется, асфальт был совершенно мокрый, но таков автоспорт, и в нем бывает всякое.

Вообще не могу сказать, что мне нравилось то, что происходит, ведь становилось темно, правильно оценить условия было непросто, а на сликах я выехал на трассу последним — в это время как раз возобновился дождь. Кроме того, наверное, пока я ждал своей очереди, чтобы выехать с пит-лейн, шины успели слишком сильно остыть", — цитирует F1 News Хэмилтона.