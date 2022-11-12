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12 ноября, 04:22

Хэмилтон рассказал, что у него не получилось в квалификации «Гран-при Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Сан-Паулу». 37-летний британец стал восьмым.

«Под конец квалификации я вновь выехал на трассу на промежуточных шинах просто для того, чтобы оценить условия. Разумеется, асфальт был совершенно мокрый, но таков автоспорт, и в нем бывает всякое.

Вообще не могу сказать, что мне нравилось то, что происходит, ведь становилось темно, правильно оценить условия было непросто, а на сликах я выехал на трассу последним — в это время как раз возобновился дождь. Кроме того, наверное, пока я ждал своей очереди, чтобы выехать с пит-лейн, шины успели слишком сильно остыть", — цитирует F1 News Хэмилтона.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-164197.html
Формула-1
Льюис Хэмилтон
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