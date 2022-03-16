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Сегодня, 08:12

Гасли высказался о новом болиде «Мерседеса» на сезон-2022 «Формулы-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о новом болиде «Мерседеса» после предсезонных тестов в Бахрейне.

«Меня удивило, что я пару кругов боролся с Льюисом Хэмилтоном. Интересно собрать информацию и ощущения от преследования соперников. Думаю, очевидно, что стало лучше, чем в прошлом году, поэтому я настроен достаточно оптимистично и жду обгонов.

Понятно, что нам необходимо проделать много работы, чтобы улучшить скорость и баланс болида. Видно было, что у Льюиса тоже проблемы. Им нужно потрудиться, чтобы сражаться за лидерство. Это только тесты, и на них команды понимают, как извлечь из машины максимум», — приводит слова Гасли Motorsport.

В Бахрейне с 18 по 20 марта пройдет первый этап сезона-2022 «Формулы-1».

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/gasly-surprised-by-quite-fun-battle-with-hamilton-in-f1-testing/9011944/
Формула-1
Альфа Таури
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Пьер Гасли
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