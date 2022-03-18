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Сегодня, 16:00

Гасли показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Бахрейна»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал лучшее время по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Бахрейна» (1.34,193).

Второй результат у Шарля Леклера из «Феррари» (+0,364). Третье время у его напарника Карлоса Сайнса (+0,418).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал пятое время (+0,549), Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» — седьмой (+0,750).

Вторая практика состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Формула-1
Альфа Таури
Феррари
Карлос Сайнс
Пьер Гасли
Шарль Леклер
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