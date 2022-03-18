Хэмилтон: «Я буду действовать агрессивнее в сезоне-2022 «Ф-1». Увидите»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что планирует изменить подход к борьбе в 2022 году.

«Я буду действовать агрессивнее. Увидите. Я просто постараюсь показать все, на что способен. Мне интересно, смогу ли я каким-то образом повысить свой уровень или как минимум выступать так же, как в конце прошлого года. Важно взаимодействовать с командой, и нам предстоит преодолеть множество преград. Но мне это нравится.

Я не смотрю на это с точки зрения мести. Думаю, я еще могу прибавить — как на трассе, так и за ее пределами. Предстоит большая работа над многообразием «Ф-1?, и эту борьбу я тоже продолжу», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.com.

По итогам сезона-2021 пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен впервые в карьере завоевал чемпионский титул «Формулы-1». Судьба чемпионства решилась на последнем круге последней гонки сезона, когда нидерландец обогнал Хэмилтона.

Сезон-2022 «Формулы-1» стартовал в эти выходные в Бахрейне. По итогам первой сессии свободных заездов Хэмилтон занял седьмое место.