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Сегодня, 18:09

Ферстаппен поддержал Мазепина после расторжения контракта с «Хаас»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении «Хаас» расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Можно лишь посочувствовать Никите. Каждый из нас вне зависимости от происхождения упорно трудился, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Даже если у тебя есть финансовая поддержка, необходим талант, чтобы пилотировать машины «Формулы-3» и «Формулы-2», быть конкурентоспособным. Он, конечно, им был. Сейчас он оказался в очень сложной ситуации», — приводит слова Ферстаппена BBC Sport.

«Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным 5 марта. 23-летний россиянин не примет участия в гонках в сезоне-2022.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60764810
Формула-1
Хаас
Макс Ферстаппен
Никита Мазепин
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