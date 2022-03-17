Ферстаппен поддержал Мазепина после расторжения контракта с «Хаас»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении «Хаас» расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Можно лишь посочувствовать Никите. Каждый из нас вне зависимости от происхождения упорно трудился, чтобы стать гонщиком «Формулы-1». Даже если у тебя есть финансовая поддержка, необходим талант, чтобы пилотировать машины «Формулы-3» и «Формулы-2», быть конкурентоспособным. Он, конечно, им был. Сейчас он оказался в очень сложной ситуации», — приводит слова Ферстаппена BBC Sport.

«Хаас» объявил о расторжении контракта с Мазепиным 5 марта. 23-летний россиянин не примет участия в гонках в сезоне-2022.