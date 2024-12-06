Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:25

Норрис стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Абу-Даби»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл вторую практику «Гран-при Абу-Даби». Британец показал результат 1 минута 23,517 секунды.

Второе место занял его партнер по команде Оскар Пиастри, отстав на 0,234 секунды. Третьим стал гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг (+0,462).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 17-й результат (+1,081).

В субботу, 7 декабря, состоится третья практика (13.00 мск), в этот же день пройдет квалификация (17.00 мск). Гонка запланирована на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Макларен
Хаас
Ландо Норрис
Нико Хюлькенберг
Оскар Пиастри
Читайте также
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
Baza: Каманцев сообщил Федорищеву о существующей практике дачи взяток судьям в российском футболе
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Руководителем «Кадиллака» в «Формуле-1» назначили бывшего директора «Маруси»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости