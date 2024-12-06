Норрис стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл вторую практику «Гран-при Абу-Даби». Британец показал результат 1 минута 23,517 секунды.

Второе место занял его партнер по команде Оскар Пиастри, отстав на 0,234 секунды. Третьим стал гонщик «Хаас» Нико Хюлькенберг (+0,462).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 17-й результат (+1,081).

В субботу, 7 декабря, состоится третья практика (13.00 мск), в этот же день пройдет квалификация (17.00 мск). Гонка запланирована на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 16.00 мск.