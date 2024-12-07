Оукс: «Не хочу показаться излишне злым, но вклад Окона в работу команды в последнее время был скромным»

Руководитель «Альпин» Оливер Оукс рассказал, что команде нужно двигаться дальше.

«Мы здесь не для того, чтобы делать кому-то приятное. Я не согласен с тем, что читаю в прессе о том, как мы относимся к Эстебану. В любом случае, мы здесь только для того, чтобы выступать в гонках. В конце концов, он же переходит в другую команду, а меня заботят только дела Alpine. Нам нужно двигаться дальше.

Мы держим свое слово, и у Окона будет возможность поработать на тестах вместе с Haas. Ему будет полезно в плане подготовки к 2025 году приступить к выстраиванию отношений с людьми, с которыми ему предстоит сотрудничать в следующем сезоне. Не хочу показаться излишне злым, но его вклад в работу команды в последнее время был скромным. Какие-то очки он зарабатывал, но часто выбывал из борьбы в квалификации уже в первой сессии», — заявил Оукс в интервью L'Equipe.

23 августа пресс-служба команды «Формулы-1» сообщила, что Джек Дуэн стал основным пилотом «Альпин». Соглашение с австралийцем рассчитано до 2025 года.