Сайнс показал лучшее время во второй практике «Гран-при Сингапура»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал первым во второй практике «Гран-при Сингапура». Он проехал свой лучший круг за 1 минуту 32,120 секунды.

На втором месте напарник Сайнса по команде Шарль Леклер (+0,018), замкнул тройку Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,235).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал восьмым (+0,732), гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — пятый (+0,465).

Квалификация «Гран-при Сингапура» пройдет 16 сентября в 16.00 по мск. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 по мск.