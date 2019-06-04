Феттель заявил, что не собирается завершать карьеру

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель прокомментировал слухи о завершении гоночной карьеры в конце 2019 года.

– Я не собираюсь уходить. Мне по-прежнему интересно гоняться в "Формуле-1"​ и есть к чему стремиться с "Феррари", – цитирует 31-летнего немца autosport.com.ru. – Мы с командой не сдаемся и на "Гран-при Канады" попробуем переломить ход сезона. У нас быстрая машина, но мы продолжаем изучать ее особенности. Кроме того, в этом году всем командам сложно подобрать ключ к работе с шинами, и "Мерседес" с "Ред Буллом" справились с этим лучше нас.

Но каждый день мы узнаем что-то новое. Эти знания пригодятся нам при разработке машины 2020 года.

В текущем сезоне Себастьян Феттель занимает третье место в личном зачете, набрав 82 очка после 6 этапов. Отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" составляет 55 баллов.